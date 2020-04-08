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Yaşam

Elazığ'da bir apartman daha karantinaya alındı

Elazığ'da koronavirüs sebebi ile bir apartman daha karantinaya alındı.

İHA08 Nisan 2020 Çarşamba 21:43 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:43
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Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 3 apartman, Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde ise bir mezra karantina alındı. Bugün ise merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 305’inci sokakta bulunan bir apartman da ikamet eden bir kişinin testi pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı. Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Öte yandan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de karantina altına alınan binada dezenfekte işlemi yaptı.

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