Elazığ’da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu
Elazığ’da bir kişi temizlediği silahının ateş alması sonucu yaralandı.
- AA
Olay, Palu ilçesine bağlı Karataş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B.(27), evde tabancasını temizlerken ateş alması sonucu kasığından yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla alınan yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan yarılının ameliyata alındığı bildirildi.
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