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Elazığ’da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

Elazığ’da bir kişi temizlediği silahının ateş alması sonucu yaralandı.

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Olay, Palu ilçesine bağlı Karataş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Y.B.(27), evde tabancasını temizlerken ateş alması sonucu kasığından yaralandı.  Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla alınan yaralı  Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
   
Durumu ağır olan yarılının ameliyata alındığı bildirildi. 
 

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