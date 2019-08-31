28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Elazığ'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Elazığ'ın Baskil içesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada çok sayıda kayısı ağacı devrildi, evlerin çatısı uçtu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçede dün yaklaşık 3 saat etkisini sürdüren sağanak ve fırtına ilçenin Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki kayısı bahçelerinde yaklaşık bin kayısı ağacının devrilmesine yol açtı.

Kayısı üreticilerinin büyük zarar gördüğü fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, güneş enerjisi panelleri devrildi, duvarları yıkıldı.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın etkili olduğun köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çiğdemli köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle afet yaşadıklarını belirtti.

Fırtınaya dışarıda yakalanan insanların can havliyle kapalı mekanlara sığındıklarını ifade eden Yüzgeç, şöyle devam etti:

"Dün ikindiden sonra başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hemen hemen 3 saat sürdü. Fırtınayla herkes kendini korku içerisinde evlerine attı. Rüzgar o kadar kuvvetli esiyordu ki hakikaten büyük korku yaşadık. Akşam saatlerinde sağanak ve fırtına durdu. Sabah uyandığımızda gördüğümüz manzaralar karşısında hayretler içerisinde kaldık. Bahçelerimizdeki kayısı ağaçları kökünden devrilmiş, evlerin çatıları ve kiremitleri uçmuş, güneş enerjisi panelleri, direkler devrilmişti. Çok büyük bir felaket yaşadık, zararımız büyük. Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki köylerde şu ana kadar bine yakın kayısı ağacının devrildiğini tespit ettik."

Yüzgeç, zararlarının büyük olduğunu, yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Kıran Operasyonu´nu Atak´ta: Ara, bul, yok et!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

Kolarov kararını verdi! 1 yıllık imza attı

Kolarov kararını verdi! 1 yıllık imza attı

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi: O ilaçlar askıya alınacak

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi: O ilaçlar askıya alınacak

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

'Kıran-2 Ortak Operasyonu'nda yakalandılar

'Kıran-2 Ortak Operasyonu'nda yakalandılar

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Kediye tekme attı! Sosyal medyada tepki yağdı

Kediye tekme attı! Sosyal medyada tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

Zamana meydan okuyorlar: Görenleri büyülüyor

Katliam, tecavüz, sürgün... İşte Yunan askerlerin kan donduran itirafları

Katliam, tecavüz, sürgün... İşte Yunan askerlerin kan donduran itirafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA