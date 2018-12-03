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Elazığ'da hamsi festivali düzenlendi

Elazığ'da 3'üncü Geleneksel Hamsi Festivali düzenlendi.

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Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü tarafından Sivrice ilçesi Hazar Gölü kıyısında düzenlenen festivalde 500'ün üzerinde katılımcı hem pişirilen hamsileri yedi hem de müzik eşiliğinde horon oynadı.
 
Yaklaşık 200 kilogram hamsinin tüketildiği festivalde konuşan Fırat Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü Başkanı Deniz Aydın, geleneksel hale getirdikleri hamsi festivalinin 3'üncüsünü düzenlediklerini dile getirdi.
 
Festivale katılımın her geçen gün arttığını ifade eden Aydın, bu türk etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.
 
Üniversite öğrencisi Meryem Aydın ise festivale katılmasından duyduğu memnuniyetini aktardı.
 
Göksu Sekmen ise "Burada böyle birlik beraberlik içinde olunca kendimi memleketimde hissediyorum. Sivrice'nin bu gölünün bize Karadeniz havası yaşatması bize bir mutluluk kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

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