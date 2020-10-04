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Yaşam

Elazığ'da jandarmadan etkinlik

Elazığ'da jandarma ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında broşürler dağıttı.

IHA04 Ekim 2020 Pazar 18:01 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 18:01
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Elazığ’da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmadı, sokağa ve doğaya yem bırakan ekipler, hayvan sahiplerini bilgilendirici broşürler dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çalışma yaptı. Ekipler çalışma kapsamında hayvan sahiplerine “O da canını yolda bulmadı neden yolda kaybetsin” sloganıyla hayvanlarını başı boş bırakmamaları konusunda eğitici broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca sokak ve yaban hayvanları için de sokağa ve doğaya yem bıraktı.

Hayvan sahipleri ve hayvan severler yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek jandarma personeline teşekkür etti.

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