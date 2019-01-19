Elazığ'da karnına zulaladığı bin 863 adet exstacy hap ile kafede gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bir kafede tespit edilen şüpheli E.K.'nın üst araması yapıldı. Şüphelinin üst aramasında karın bölgesine zulalanmış halde 654 gram bin 863 adet exstacy hap ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarakceza evine gönderildi.