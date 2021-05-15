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Yaşam

Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu

Elazığ'da kayıp 190 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 9 saat süren çalışması sonucu bulundu.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:08
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Yurtbaşı beldesinde besici M.E.K, 190 koyunu kaybolunca durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekipler, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı.

Koyunların son bulunduğu bölgede drone desteğiyle 9 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 5 kilometre uzaklıkta kayalık alanda buldu.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten M.E.K, "Allah jandarmamızdan razı olsun, ekmek teknem geçim kaynağımı bularak teslim ettiler." dedi.

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