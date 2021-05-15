Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu

Yurtbaşı beldesinde besici M.E.K, 190 koyunu kaybolunca durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Ekipler, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı.
Koyunların son bulunduğu bölgede drone desteğiyle 9 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 5 kilometre uzaklıkta kayalık alanda buldu.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten M.E.K, "Allah jandarmamızdan razı olsun, ekmek teknem geçim kaynağımı bularak teslim ettiler." dedi.