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Yaşam

Elazığ'da maganda dehşeti

Elazığ'da balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu.

DHA02 Şubat 2021 Salı 20:36 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 20:36
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Elazığ'da akşam saatlerinde balkonundan rasgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar eden F.K.’yi, aşağıya inerek silahla yaraladı. F.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, E.Ç. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonundan rastgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar ettiğini öğrendiği F.K.’yle sokağa inerek tartışmaya başladı. Ellerinde silah bulunan E.Ç. ve F.K.7nin tartışması sokak ortasında çatışmaya dönüştü. F.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, F.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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