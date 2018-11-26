Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Keban kara yolundaki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada bidonlar içinde kaçak içki olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.C. ve A.A. emniyetteki ifadelerinde iki depoda kaçak içki imal ettikleri itirafında bulundu. İki depoda yapılan aramada bidonlar ve varillerde 11 ton 140 litre kaçak içki ele geçirildi. Depolar ekiplerce mühürlendi.