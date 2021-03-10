Elazığ'da seyir halindeki LPG'li otomobil yandı.

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 00:34 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 00:34

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. H.Ç. idaresindeki 34 UES 70 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmı, Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli köyü yol ayrımı yakınlarında alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otomobilin tamamını sardı, çevreyi siyah dumanlar kapladı. Yangın sebebiyle otomobilde zaman zaman patlamalar meydana gelmesi korkuya neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının araçtaki bir gaz kaçağından çıkmış olabileceği iddia edildi.