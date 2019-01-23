Elazığ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.
- DHA
Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 3 kişinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evlerinde de arama yapılan 3 kişi, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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