Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında 6 şüpheli tespit edilerek bugün operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 6 adet fişeklenmiş esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında daha öncede 8 ara yakalama yapıldığı, 1 kilo 215 gram kubar esrar , 6 adet ecstasy hap ve 115 adet Lyrica hap ele geçirildiği 10 şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem gerçekleştirildiği bildirildi.
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