Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:54

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.