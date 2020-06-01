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Yaşam

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:54
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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