Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine operasyon:4 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin iş yerinde yapılan aramada 8 kilo 150 gram kubar ve 12 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyette ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise serbest kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA