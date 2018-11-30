Elazığ'da yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Duygulu köyü kırsalında Suat Arslan'ın öldürülüp yakılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da, Sürsürü Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan Arslan'ın yakınları durumu polise bildirmişti. Arslan'ın öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.A. ve Ö.Ö'yü gözaltına almıştı.

Ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Arslan'ın Sivrice ilçesi Duygulu köyü kırsalında öldürülüp yakıldığını tespit etmişti.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.