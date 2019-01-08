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Elektrik akımına kapıldı, matematik dehası oldu

Çalıştığı işyerinde elektrik akımına kapılan Abdüsselam Çiçekçi, hayatının tamamen değiştiğini belirterek matematik üzerinde yaptığı çalışmalar için yetkililerden yardım istediğini söyledi.

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Şanlıurfa’da yaşayan 19 yaşındaki Abdüsselam Çiçekçi, babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalıştığı sırada yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı. Yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından normal hayatına devam eden genç, sözel öğrencisi olmasına rağmen daha önce hiç ilgilenmediği matematikle uğraşmaya başladığını söyledi. Ortaöğretim mezunu Çiçekçi, “Hafta sonları günde 17 saat babamın iş yerinde çalışıyorum. 2016 yılında bana tam 38 bin volt elektrik çarptı. Bu olaydan sonra tamamen matematiğe yöneldim. Hem iş yerinde hamallık yapıyorum hem de matematikle uğraşıyorum.3 yıllık çalışmalarımdan sonra daha önce bulunmamış büyük bir matematik teorisi buldum. İspatını da matematik uzmanlarıyla birlikte yaptık, noterde tasdikledik. Ajitasyon yapmak istemiyorum, sadece bana sahip çıkmalarını istiyorum. Dünyayı alt üst edebilecek büyük bir projem var, 8 yıldır üzerinde çalışıyorum. Bu projeyi benden başka hiçbir insanoğlu bilmiyor, gerçekleştirmek için devletten yardım istiyorum” dedi. 

DESTEKLİYORUZ 

Harran Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Kemal Toker, ortaokul mezunu Çiçekçi’nin yüksek lisans konusu olan bir önermenin sonucunu bulduğunu belirtti. Toker, “Arkadaşımız ortaöğretim mezunu olmasına rağmen yükseköğretimdeki bir önermenin sonucunu kendi çabasıyla, kendi gayretiyle elde etmiştir. Yapacağı çalışmaları getirirse bizde tabi ki destekleriz” diye konuştu. 

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