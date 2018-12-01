Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı

Muğla'da kısa süre önce kız arkadaşından ayrıldığı öne sürülen Faruk Y. (18), elektrik tesisatı döşemek için gittiği evde kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Menteşe ilçesinde elektrik tesisatçılığı yapan Faruk Y., iş için dün öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir eve gitti. Tesisat döşemek için ikinci kattaki eve çıkan Faruk Y., ev sahipleri tarafından tavana asılı bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Faruk Y.'nin öldüğü belirlendi.
 
Bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı ve bunalımda olduğu iddia edilen Faruk Y.'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA