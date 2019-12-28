'Elimi kolumu sallayarak gezeceğim'

28.12.2019 03:37 - Güncelleme: 28.12.2019 03:37

Nakil haberini alınca çok heyecanlandığına işaret eden Şimşek, “Mutluyum. Yeni kollarıma alıştım. Nakil sürecini beklerken umutsuzluğa kapıldığım anlar olmadı. Hep umutluydum. Hocalarım beni hep iyi yönlendirdi. Annem ve babam benden daha mutlular. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek çok güzel bir duydu. Bundan sonra elimi kolumu sallaya sallaya yürümek istiyorum” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Ömer Özkan, bu ameliyatlarla ilk 10 günün riskli bir süreç olduğunu belirterek “Hastamıza bütün önerileri yaptık. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Bugün itibariyle taburcu olabilirler. Fizik tedavileri var” dedi. Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Şimşek’in pazar günü doğum gününü kutladıklarına değinerek, “Ona güzel bir doğum günü armağanı oldu. Bundan sonra yeni kollarıyla güzel bir hayat diliyorum” diye konuştu.