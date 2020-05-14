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Yaşam

Eliyle yakaladığı 1.5 metre boyundaki yılanla oynadı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, tütün tarlasında çalışırken traktörüne giren 1.5 metrelik yılanı çıplak eliyle yakalayan Yıldıray Sert (43), hayvanla bir süre oynadıktan sonra doğaya bıraktı.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 22:25
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Kalınkoz Mahallesi'nde bugün traktörüyle tütün tarlasını süren Yıldıray Sert, motor kısmında yılan görünce çalışmayı durdurdu. Yılanı başından çıplak eliyle yakalayan Sert, motor kısmından çıkardı. Sert, yılanı başından tutup bir süre oynadı, çevresindekiler de o anları cep teelfonu kamerasıyla görüntüledi. Sert ,1.5 metre uzunluğundaki 'bozyürük' türü yılanı bir süre sonra doğaya saldı.

Zehirsiz olan ve çiftçilerin dostu olarak adlandırılan 'bozyürük' türü yılan, özellikle tarlalarda tarım zararlısı olan kemirgenleri ve diğer türleri tükettiği için tarım faydalısı bir tür olduğu biliniyor. 

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