Eller Berat için duaya açıldı
Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar tüm yurtta camilere akın ederek dua etti.
İslam inancına göre “berat”, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Ali Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cenabıhakk’ın lütuf ve inayetiyle af, mağfiret ve arınma vesilesi olan mübarek Berat Gecesi’nin idrak edildiğini anımsattı. Başkan Erbaş, mesajında “Başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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