Eller duaya açıldı

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilk kandili Regaib dün gece idrak edildi. Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camisi de ibadete açıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sabah namazıyla ibadete açılan Çamlıca Camisi’nin muhteşem bir eser olduğunu söyledi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Caminin resmi açılışının daha sonra yapılacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Muhteşem bir eser oldu. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine bir eseri güzel İstanbulumuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje yönetiminden mimarına ve yapımına kadar emeği olan tüm arkadaşlara, İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul’un heybetine, Yeditepeli İstanbul’un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. Üç ayların başlangıcı olması dolayısıyla ilk kez ibadete açıldı.”