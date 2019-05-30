27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8986
  • 6,5722
  • 243.5
  • 89.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İlaçlama makinesi şaftına elbisesini kaptıran kadın hayatını kaybetti

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, Fatma Yıldırım (55), ilaçlama makinesi şaftına elbisesini kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün, Gelendost'a bağlı Esinyurt köyünde meydana geldi. Oğlu ve gelini ile elma bahçesine gelen Fatma Yıldırım, ilaçlama yapılan makineyi traktöre bağlayan şafta elbisesini kaptırdı. Kendisini şafttan kurtaramayan kadın, burada sıkıştı. Yıldırım'ın sıkıştığını gören oğlu, traktörü durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası ailesine teslim edilen Fatma Yıldırım'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yeşilköy'de toprağa verildi.

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Elma bahçesinde korkunç ölüm! Elbisesini kaptırınca...

Elma bahçesinde korkunç ölüm! Elbisesini kaptırınca...

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Tarlada pusu kurup, katliam yaptı! Vahşetin nedeni belli oldu

Tarlada pusu kurup, katliam yaptı! Vahşetin nedeni belli oldu

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş
 

POPÜLER HABERLER

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Emekliye yeni intibak sürprizi

Emekliye yeni intibak sürprizi

Bulgaristan'dan Türklerin 'zorunlu göçü' 30'uncu yılında

Bulgaristan'dan Türklerin 'zorunlu göçü' 30'uncu yılında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA