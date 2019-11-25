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Emekli başkomiser  kızını uyurken öldürdü

Fatih’te, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle çekyatta uyuyan kızı Nihal’i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155’i arayarak kendini ihbar etti.

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A’nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yattığı öğrenildi.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

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