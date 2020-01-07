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Yaşam

Emekli binbaşı ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde, yalnız başına atıl bir araçta yaşayan 64 yaşındaki emekli binbaşı birikintisinde ölü bulundu.

IHA07.01.2020  13:40 - Güncelleme: 07.01.2020  13:41
Olay; Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 yıl önce ilçeye gelen ve eşinden boşanmış olduğu öğrenilen 64 yaşındaki emekli binbaşı Adnan Takava, sanayi sitesinde atıl bir araçta yaşamaya başladı.

Alkol kullandığı da ileri sürülen Takava, dün gece saatlerinde sanayi sitesinin girişindeki su birikintisine düşerek, bir daha kalkamadı. Sabah işyerlerini açmak üzere sanayiye gelen esnaflar tarafından bulunan yaşlı adamın durumuyla ilgili olarak sağlık ekiplerine ve polise bilgi verildi. Didim emniyetince yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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