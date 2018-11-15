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Emekli mimar kadının evinden 8 kamyon çöp çıkarıldı

Karaman'da 3. kattaki dairede tek başına kalan 68 yaşındaki Emekli Mimar Aliye Aköz’ün evine giren ekipler adeta şok yaşadı.

  • İHA
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Karaman Fenari Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde 3 katlı binanın son katından  kötü kokular gelmesi üzerine, binada oturanlar belediyeye başvurdu.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü  ekipleri, emekli mimar olduğu öğrenilen A.A'nın (68) evinin odalarının çöplerle  dolu olduğunu belirledi.
 
 Buraya çağrılan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde  temizlik çalışması yaptı. Evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkartan ekipler, daha  sonra odaları dezenfekte etti.
 
İhbarı yapan bina sakinlerinden İsmet Erkılıçoğlu, gazetecilere  yaptığı açıklamada, A.A'nın sürekli sokaktan eve çöp taşıdığını söyledi.
 
Evin 5 yıl önce de temizlendiğini ifade eden Erkılıçoğlu, şunları  kaydetti:
 
"A.A'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu duyduk. O yüzden fazla  karışmak istemedik ama koku dayanılmaz olduğu için şikayet etmek zorunda kaldık.  Daha önce ev 2013 yılında temizlenmiş. Tekrar toplamaya başlamış ve 5 yıl  içerisinde bu hale getirmiş evi. Apartman boşluğunda kedi ve köpek besliyor.  Bizim de çocuklarımız var, sağlığımızdan endişe ediyoruz."
 
Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü  Musa Kılıçvur ise evden 8  kamyon çöp çıkartıldığını belirterek, "Evin durumu çok kötüydü. 8 kamyon çöp  çıkarıldı. Ev temizlendi ve ilaçlandı." dedi.

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