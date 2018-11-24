Emekli öğretmenlere duygulandıran ‘Sokakta Sınıf’ jesti

Fındıklı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri Öğretmenler Günü münasebeti ile hazırladıkları sürpriz ile duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Fındıklı ilçe meydanına sınıf sıralarını ve tahtasını getiren öğrenciler meydanda açık havada bir sınıf kurduktan sonra adeta derse girmiş gibi defter ve kitaplarını çıkarttılar.

Emekli öğretmenlerinin gelmesini bekleyen öğrenciler onları görür görmez öğretmen sınıfa girmiş gibi ayağa kalktılar. Bu hareketleri karşısında duygulanan öğretmenler öğrencilerin bu jesti ile çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Oradan geçerken öğrencilerin ayağa kalktığını fark eden emekli öğretmen Nevcihan Kadıoğlu"Bugün buradan tesadüfen geçiyordum. Öğrencileri gördüğümde yıllar öncesini hatırladım. Onlarla biraz sohbet etmek istedim. Onların da bana gösterdiği saygıdan dolayı gerçekten çok duygulandım. Gerçekten öğretmenliğin ne kadar saygın, sevilecek bir meslek olduğunu anladım. Hepsine saygılarımı sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Okul Müdürü Mehmet Terzi ise "Öğretmenlerimize en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde emekli öğretmenlerimizi de unutmadığımızı göstermek istedik, iyi bir öğrenci olmak ya bunu gerektirir" dedi.