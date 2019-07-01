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Emel Sayın: Filmlerden çok şarkılarım sevildi

Türk sanat müziğinin eskimeyen sesi Emel Sayın nostalji dolu bir konser verdi. Sanatçı, başrolde oynadığı fimlerin sevildiğini, ama sinemada seslendirdiği şarkıların daha çok sevildiğini belirtti.

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TÜRK sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, yeniden başlayan “Başrolde Emel Sayın” konserlerinin ilkinde açıkhavada sahne aldı. Sanatçı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde, unutulmaz filmlerinde seslendirdiği şarkılara yer verdi.    

15 FİLMDE 98 ŞARKI

Şarkı aralarında Yeşilçam hatıralarını anlatan sanatçıya, rol aldığı filmlerin görüntüleri eşlik etti. Emel Sayın, sahnede yaptığı konuşmada, 15 filmin başrolünde oynadığını belirterek, “Bu filmler çok sevildi ama bu filmlerde seslendirdiğim şarkılar, galiba daha da çok sevildi. Hesapladım, 15 filmimde tam 98 şarkı seslendirmişim” diye konuştu.

ERTEM EĞiLMEZ BiR OKULDU

SAYIN, her filmin kendisinde ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, “Ertem Eğilmez çok özel bir yönetmendi. Bir okuldu o, yaptığı filmlerin her biri çok kıymetli. Türk halkını iyi tanıyordu” dedi. Sayın, Bodrum, Datça, Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Bursa ve Antalya’da sevenleriyle bir araya gelecek.

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