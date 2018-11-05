Emine Anne’nin üç gururu

Mardin'in Artuklu İlçesi’nde oturan Emine Aygüler (45), eşi Beşir’i kaybedince, biri kız, üç çocuğu ile hayat mücadelesi vermeye başladı. Zor koşullarda yaşamlarını sürdüren, yaz aylarında, kısa süreli işlerde çalışarak eğitim masraflarını karşılamaya çalışan Aygüler ailesinin üç çocuğundan Murat Aygüler (23), İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nü kazanarak tam burslu olarak mezun oldu.

HER ŞEY ONLAR İÇİN

Kendisi okuyamayan Emine Anne bir evladının diplomasıyla gurur duyarken aynı yıl üniversite sınavına giren kızı Lütfiye İpek Aygüler (21) Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi´ni ve diğer oğlu İbrahim Halil Aygüler (19) ise İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni kazandı. Güç koşullarda hayatlarını sürdürürken yüksek puanlar alarak biri tıp, diğeri uzay bilimleri alanında üniversite kazanan iki çocuğunu Mardin dışında okutmak için büyük çaba harcayan anne Aygüler, mutluluğunu şöyle dile getirdi: Ben okuyamadım. Okumak içimde hasret kaldı. Allah’a şükür çocuklarım benim yerime okuyor. Onları okutabilmek için evlere gündelik işlere gitmekten hiçbir zaman üşenmedim. Çocuklarım da bu çabalarımı karşılıksız bırakmadı. İnşallah çocuklarımla tüm zorlukları aşacağız. Birini doktor, diğerini de uçak veya uzay konusunda uzman olarak görebileceğim.