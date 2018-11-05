Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Emine Anne’nin üç gururu

Maddi imkansızlık nedeniyle okuyamayan, eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına kol kanat geren Emine Aygüler’in 3 evladı da üniversiteli. Murat bankacılıktan mezun olurken, kardeşi İpek tıp, İbrahim ise Uzay Bilimleri Fakültesi’ni kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardin'in Artuklu İlçesi’nde oturan Emine Aygüler (45), eşi Beşir’i kaybedince, biri kız, üç çocuğu ile hayat mücadelesi vermeye başladı. Zor  koşullarda yaşamlarını sürdüren, yaz aylarında, kısa süreli işlerde çalışarak eğitim masraflarını karşılamaya çalışan Aygüler ailesinin üç çocuğundan Murat Aygüler (23), İstanbul Gelişim Üniversitesi  Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nü kazanarak tam burslu olarak mezun oldu. 

HER ŞEY ONLAR İÇİN

Kendisi okuyamayan Emine Anne bir evladının diplomasıyla gurur duyarken aynı yıl üniversite sınavına giren kızı Lütfiye İpek Aygüler (21) Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi´ni ve diğer oğlu İbrahim Halil Aygüler (19) ise İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni kazandı. Güç koşullarda hayatlarını sürdürürken yüksek puanlar alarak biri tıp, diğeri uzay bilimleri alanında üniversite kazanan iki çocuğunu Mardin dışında okutmak için büyük çaba harcayan anne Aygüler, mutluluğunu şöyle dile getirdi: Ben okuyamadım. Okumak içimde hasret kaldı. Allah’a şükür çocuklarım benim yerime okuyor. Onları okutabilmek için evlere gündelik işlere gitmekten hiçbir zaman üşenmedim. Çocuklarım da bu çabalarımı karşılıksız bırakmadı. İnşallah çocuklarımla tüm zorlukları aşacağız. Birini doktor, diğerini de uçak veya uzay konusunda uzman olarak görebileceğim.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA