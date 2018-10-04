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Emine Erdoğan’dan ‘Hayvanları Koruma Günü’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım.

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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” dedi. Emine Erdoğan, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayarak, “Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu’nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımında hayvan hakları konusunda bir çağrıda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: “Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu’nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum.”

 

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