Emniyet Genel Müdürlüğünden araçlara 'Çakar lamba' ve 'abarth egzoz' denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen şikayetler, merkezden yapılan denetimler ve basın yayın organlarında çıkan haberlerden hareketle 3 Mayıs'ta ülke genelinde eş zamanlı "çakar lamba" ve abarth egzoz" denetimleri" yapıldı.

Trafik ekiplerince uygulamalar sırasında kamu görevlilerinin vatandaşla ilişkilerini olumsuz etkileyen, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, gereksiz kamu harcamasına ve haklı şikayetlere sebep olan, yetkisiz sesli ve ışıklı uyarı sistemi (çakar lamba) ve abarth egzoz kullanımı denetlendi.

Uygulamalar sırasında 69 bin 641 araç ve sürücüsü denetlenirken, 6 bin 4 trafik ihlali tespit edildi. 30 sürücüye, araçlarına mevzuatta izin verilmeyen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları taktığı/kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede ve gürültü çıkaracak özellikte olması nedeniyle 64 araçta ihlal tespit edildi.

Uygulamalar sonucu 702 araç trafikten men edilirken, 45 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.