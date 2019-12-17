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Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünce son bir haftada yapılan operasyonlarda 3 bin 851 şüpheli yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 851 kişi gözaltına alındı.
 
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 66 ilde yürütülen operasyonlarda, 232 kilogram esrar, 128 kilogram eroin, 11 kilogram skunk, 85 kilogram metamfetamin, 1,5 kilogram bonzai ve 200 bin 355 uyuşturucu hap ele geçirildi.
 
Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan 40 tabanca ve tüfek ile 117 bin 580 liraya el konuldu.

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