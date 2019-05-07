Emziren annelerin oruç tutup tutamadığı vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Emziren anneler oruç tutabilir mi, emziren anneler oruç tutmalı mı, hamileyken oruç tutmak bebeğe zarar verir mi sorularına detaylı olarak yanıt aranıyor. Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlar için farz ibadeti olarak kabul ediliyor.Emzirme döneminde oruç tutmak anne sütünün miktarı ile kalitesini etkiliyor ve bebeğin beslenmesini güçleştiriyorsa dini hassasiyeti olan bir doktora başvurarak o doğrultuda hareket edilmesi gerektiği paylaşılıyor. Yapılan araştırmalarda oruç tutan hamilelerde aç kalmaya bağlı bebeklerin doğum kilolarında fark görülmemiştir. Fakat kadınların lohusalık döneminde oruç tutmamaları belirtilir. Çünkü, Lohusalık dönemi doğumdan sonraki 6 haftalık dönemdir. Bu dönemde kadınların oruç tutmaları dinimize göre haramdır. Peki, Hamileyken oruç tutmak bebeğe zarar verir mi? Haberin devamında sizlerle…

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Gebelikte oruç tutan hamileler üzerinde yapılan araştırmalarda gebelikte oruç tutmanın anne ve bebeğin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi gösterilmemiştir.

- Yapılan araştırmalarda oruç tutan hamilelerde aç kalmaya bağlı bebeklerin doğum kilolarında fark görülmemiştir.

- Yapılan bir çalışmada hamilelikte oruç tutan annelerin bebeklerinde ultrasonda bebeklerin solunum hareketlerinde azalma saptanırken bu bulgu doğumda herhangi bir soruna neden olmamıştır.

- Gebelikte oruç tutan annelerin bebeklerinin doğum sonrası takiplerinde fiziksel ve zeka testlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Yapılan çalışmalar her ne kadar rahatlatıcı olsa da ramazan ayının yaz aylarına denk geldiği dönemlerde oruç tutma süresinin uzun ve havaların sıcak olması nedeniyle uzmanlar bu dönemde oruç tutmak tavsiye edilmez.

Gebeliğin ilk 3 ayında oruç tutmak tavsiye edilmez

Gebeliğin ilk üç ayında bulantı ve kusmalar ve iştah bozukluğu görülür. Bu dönemde bebeğin organları oluştuğu için önemli bir süreçtir. Gebeliğin ilk üç ayında oruç tutmaya çalışmak işleri dahada kötüleştirebilir.

- Düşük riski olan hamilelerin bol sıvı tüketmesi önerilir. Oruç tutmak olumsuz etkileyebilir.

- Kanaması olan hamileleri oruç tutması tavsiye edilmez.

- Gebeliğe bağlı şeker hastalığı, diyabet hastalığı durumunda oruç tutulması tavsiye edilmez.

- Gebeliği bağlı tansiyon yüksekliğide oruç tutmak için riskli durumlar arasındadır.

Bununla birlikte hamilelik döneminde anne adayının yeterli miktarda sıvı gıda alması hamile olamayanlara göre fazlasıyla önemlidir.Anne adayının yeterli sıvı almaması ve annenin susuz (dehidrate) kalması erken doğuma neden olabilmektedir. Aynı şekilde gebe bayanların kan şekeri diğer insanlara göre daha kolay düşme eğilimindedir , oruç sırasında uzun süre aç kalındığında bu durum gelişebilir ve bulantı, kusma, mide yanması, kabızlık gibi şikayetlerde artış görülebilir. Özellikle gebeliğinde riskli bir takım durumlar tespit edilmiş olan anne adaylarının (diabet, erken doğum tehtidi, kanama, çoğul gebelik, gelişme geriliği gibi) oruç tutmaları daha da sakıncalı olabilir. Gebelikte uzun süre aç kalmadan sık sık ve azar azar yemek yenmesi önerilir.

LOHUSALIK DÖNEMİNDE ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Lohusalık dönemi doğumdan sonraki 6 haftalık dönemdir. Bu dönemde kadınların oruç tutmaları dinimize göre haramdır.

GEBELİKTE ORUÇ TUTMAK İSTEYEN ANNE ADAYLARI

Gebelik sırasında oruç tutmak isteyen anneler mutlaka doktorlarının ve diyetisyenlerinin denetiminde oruç tutmaya başlamalılar.

Hamilelik ve emzirme döneminde oruç tutan kadınlar aşağıdaki durumlara dikkat etmelidir.

• Mutlaka sahura kalkın ve dengeli beslenin

• Aşırı şeker ve yağlı gıdalardan uzaklaşın.

• Emziriyorsanız sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat edin.

• Emzirme döneminde artan kalori ihtiyacınızı gidermek için meyve suyu gibi boş enerji kaynaklarının yerine daha sağlıklı olan meyve, esmer ve tam tahıllı ekmeklerden yararlanın.

• Özellikle bir alerjiniz yoksa mutlaka her gün süt ve süt ürünleri tüketin.

• Yumurta, et, tavuk, balık, kurubaklagilleri her gün çeşitlendirerek protein alımını artırın.

• Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, tatlılardan kaçının. Hafif sütlü ve meyveli tatlılar tercih edin.

• Mevsimine uygun meyve (kavun, karpuz, kiraz, kayısı vb) ve sebze (enginar, bakla, semizotu gibi) tüketin.

• Özellikle emziriyorsanız sütünüzün azalmaması için 3 litre veya daha fazla su için

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise hamile ve çocuk emziren anne oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan bayanlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğinânî, el-Hidâye, I, 127)

ÇOCUK EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Çocuk emzirmek durumunda olan kadınlar, tıpkı hamile kadınlar gibi, süt emen çocuğun sütten kesilip gıdasız kalmasından endişe edilmesi halinde oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçları kaza ederler. Süt emen çocuğun emziren kadının kendi çocuğu olması ile başkasının çocuğu olması arasında fark yoktur. Şu kadar var ki, başkasına ait bir çocuğun emzirilmesi durumunda, çocuğu emzirecek başka kadının bulunmaması gerekiyor.

ORUÇ KEFARETİ NE DEMEKTİR? HANGİ DURUMLARDA GEREKİR?

Oruç kefareti, Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulması sebebi ile bir ceza olarak, Ramazan dışında peş peşe iki kameri ay veya altmış gün oruç tutmak demektir. Meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak ya da bu anlama gelecek fiillerden birini yapmakla oruç bozulur ve bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Eğer bu şekilde bozulan oruç Ramazan orucu ise, ayrıca kefaret orucu tutmak gerekir. Oruç kefaretini oruç tutma yolu ile ödemeye sağlığı elvermeyen kimse, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Âdet hâlinde bulunan kadınlar, bu günlerinde kefaret oruçlarına ara verirler. Bu durumlarından çıkar çıkmaz ara vermeden kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlarlar. Şafii mezhebine göre mazeretsiz olarak Ramazan orucunun yeme-içme ile bozulması durumunda kefaret değil, sadece kaza gerekir.

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