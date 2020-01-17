En buruk karne sevinci

IHA 17.01.2020 16:24 - Güncelleme: 17.01.2020 16:24

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım’ın (36) ’Özge’ ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul’da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

KOŞMASI İÇİN PROTEZ YAPTI



Babasına koşmak istediğini söyleyen minik Özge’nin bu isteği için bu sefer baba Ali İhsan Yıldırım kolları sıvadı. Bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir eden Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi.

EVDE EĞİTİM ALIYOR



İstanbul’da bir hayırsever tarafından alınan yeni protezine yeni yeni alışan Özge’nin eğitim eksikliği olmasın diye baba Ali İhsan Yıldırım bu sefer Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunarak evde eğitim kapsamında kızının eğitim alması talebinde bulundu. Talebin olumlu karşılanmasının ardından baba Yıldırım, kızının Kepez ilçesindeki Şahinevler İlkokulu ana sınıfına kaydını gerçekleştirdi. Ana sınıfı öğretmeni Tuğba Kılıç’tan evinde günde 4 saatlik eğitim alan Özge, hamur, puzzle, şekil ve boyama ile sayısal eğitim aldı. Özge’ye bu eğitiminde baba Ali İhsan Yıldırım da destek verdi.

BURUK SEVİNÇ



Yaklaşık 2 aydır evde eğitim alan Özge ve ailesi bugün buruk bir karne sevinci yaşadı. Yaklaşık 2 aydır evde eğitim gören Özge, okul yerine karnesini evine gelen anasınıfı öğretmeni Tuğba Kılıç’ın elinden aldı. İlk karnesini eline alan Özge’nin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Kızının diğer çocuklar gibi okulda karne alamamasından dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Ali İhsan Yıldırım, “Özge’nin de öbür çocuklar gibi okulda karnesini almasını, diğer çocuklar gibi okul bahçesinde koşmasını görmek isterdik. Onun elinden tutup karnesiyle beraber gelmeyi çok isterdim ama olmadı. Evde eğitime mahkum kaldı. Mecbur kaldık. O yüzden üzgünüz. Okul ortamından ve arkadaşlarından ayrı kaldı. Keşke okulda olsa ve arkadaşlarıyla oynarken görebilseydik” dedi.

“DIŞARIDAKİ HAYATTAN KOPUK”



Kızını ilkokul 2. sınıfa kadar okula gönderemeyeceğini aktaran Yıldırım, “Hiç sınıf arkadaşı yok. Bir abisi, bir ben, bir de annesi var. Dışarıdaki hayattan kopuk. Üzgünüz o bakımdan. Biz de isterdik arkadaşlarıyla oynamasını ama Özge evde bile yürürken zor yürüyor. En ufak bir itme ya da darbe sonucu başka bir yerine zarar gelmesinden çok korkuyoruz. Bu günlere kadar getirdik, bugünden sonra başına bir şey gelmesini istemiyoruz. İlkokul 2. sınıfa kadar evde eğitim görmesini istiyorum. 2. sınıfta okulda eğitimi deneyeceğiz. Eğer başarılı olursa gidecek, olamazsa evde eğitime devam edeceğiz” diye konuştu.

Yıldırım, kızının doğduğunda geçirdiği talihsizliğe ilişkin de hukuk mücadelesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

“YANINDA HEP BÜYÜKLER VAR”



Anasınıfı öğretmeni Tuğba Kılıç da, Özge’nin 2 aydır evde eğitim aldığını ve gelişiminde ilerlemeler olduğunu söyledi. Kılıç, “Okul öncesi bir eğitim kurumunda ne yapılıyorsa, Özge de burada aynı şekilde eğitim alıyor. İlk önce birbirimize alıştık, oyunlar oynadık. Faaliyetlerimizi yaptık. Derslerini daha esnek hale getirmeye çalışıyoruz. Özge çok iyi gelişim gösterdi. Kavramlar, sayılar, renkler olsun öğrendi. Tek sorunu yanında hep büyükler var. Biraz daha kendi yaşıtlarıyla iletişim kurması gerekiyor. İlerleyen yaşlarında okula gidecek ve bu durumu da aşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.