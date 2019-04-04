En büyük Sağlık Vadisi Sancaktepe’ye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara’da kurulması planlanan Sağlık Vadisi hakkında bilgi vererek, bu konuda bin dönümü geçebilecek bir alandan bahsettiklerini söyledi. Üniversitelerin bulunduğu kavşak noktada, Bilkent, ODTÜ ve Hacettepe’nin olduğu, Bilkent Şehir Hastanesinin de bitişiğinde olan bir alandan bahsettiklerini belirten Bakan Koca, “Özellikle bizim TÜSEB yapımız var. Bu yapı, hem Ar-Ge’yi özellikle de ürün hedefli Ar-Ge’yi fonlamak üzere bir yaklaşım içinde olacak. Yani daha pratik düşünen ama işi ürün noktasında mutlak hedefleyen, gerektiğinde üniversiteleri veya firmaları destekleyen bir Sağlık Vadisi olacak” dedi.

BÜYÜK BİR ALAN VAR

İlerleyen dönemde yüzde 50 oranında ilaç, malzeme ve cihazı yerlileştirme noktasındaki hedefle bu vadinin önemli olacağını vurgulayan Bakan Koca, “İstanbul Sancaktepe’de büyük bir alanımız var. Biliyorsunuz orada da ihale süreci başlayan bir şehir hastanemiz söz konusu. Baştan itibaren burayla entegre, daha büyük Sağlık Vadisi’ni orada planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu vadiler yerlileştirme ve millileştirme ile fikri mülkiyet hakkı elde etmek için birçok alanda ilaç, malzeme, cihaz ve aşıda önemli olacak” diye konuştu. Tıbbi cihazların daha hızlı ve uygun fiyata tedarik edilmesi için hayata geçirilecek sağlık market ile ilgili birtakım malzemelerde toplu alım dönemine girdiklerini vurgulayan Bakan Koca, buna özellikle kulak implantından başladıklarını dile getirdi.

UYGUN VE YERLİ CİHAZLAR

Benzer şekilde pil, stent ve kardiyolojiyle ilgili malzemelerin alımıyla ilgili bir çalışmanın içinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti: “Sağlık Market’i daha da yaygınlaştırıp, özellikle hem üniversitelerin hatta özel sektörün ve kamunun anlık ihtiyacını karşılayabilir olduğu ve en uygun fiyat, özellikle de yerli olanı tercih etme çerçevesinde bir alım söz konusu olacak. Buna başladık, daha da geliştirmiş olacağız. Biz bunu sadece Türkiye’de tek yerde yapmıyoruz. Birçok ilde e-ihale tarzında bölgedeki küçük olan üreticiyi de kollayan bir yaklaşım içinde ihaleyi planlıyoruz. ‘Birinden alalım, diğerleri devre dışı kalsın’ dediğinizde bir yıl sonra ihaleye gelecek kişi bulmazsınız.”