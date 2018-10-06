En iyi film Üç Yüz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 55’incisi düzenlenen festivalin ödül töreni, Cam Piramit’te yapıldı. Mike Downey’in direktörlüğünü yaptığı, 8’i uluslararası 2’si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, “En İyi Film” ödülünü, Jafar Panahi’nin yönettiği İran yapımı ‘Üç Yüz/Three Faces’ filmine verildi. Yönetmen ev hapsinde olduğu için ödülünü kızı aldı. ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü ise ‘Ayka’ filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü, ‘Capernaum’ filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı. ‘En İyi Yönetmen’ ödülü de Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda’ya verildi.

ONUR ÖDÜLÜ TATLISES’E

Gecede Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü’ne ‘Göç Mevsimi/Birds of Passage filmi layık görüldü. ‘Onur Ödülü’ ise sanatçı İbrahim Tatlıses’e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında, “Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ AKTÖR ROBERTS

‘Onur Ödülü’ alan bir diğer oyuncu ise ABD’li aktör Eric Roberts oldu. Roberts, onur ödülü almaktan mutlu olduğunu belirterek, “Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bize genç film yapımcılar gerekiyor. Antalya bize genç yapımcılar bulmanız gerekiyor” diye konuştu. ‘Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü’ Çınar filminin görüntü yönetmeni Olcay Oğuz’a, ‘Jüri Özel Ödülü’, Derek Doneen’in yönettiği ‘Kailash’ filmine verildi.

En iyi kadın oyuncu Yeslyamova

Kazananın Venus Z20 ile açıklandığı festivalde Ayka filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçilen Samal Yeslyamova ödülünü Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt’ın elinden aldı.