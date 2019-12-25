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Yaşam

En küçük hasta... Hamam böceğini böyle ameliyat etti

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde veteriner hekimler bir hamam böceğini başarıyla ameliyat etti.

25.12.2019  13:16 - Güncelleme: 25.12.2019  13:20
Aslen Güney Amerika ormanlarında yaşayan bir tür olan Archimandrita hamam böceği, Krasnoyarsk’ta gerçek sevgi ve ilgiyi gördü.
 
Ciddi sağlık sorunları olan hamam böceğinin sahibi, yenisini almak daha az masraflı olacak olsa da, umudu kesmeyip evcil hayvanını veterinere götürdü.
 
 
Bölgedeki veteriner hekimler daha önce hiç böyle bir hastayla ilgilenmese de duruma kayıtsız kalmadı. Hamile olan hamam böceği bazı sorunlarla karşı karşıyaydı ve yavrularının geliştiği kozayı iç kısmına çekemiyordu ve kozanın dışarıda kalması enfeksiyon riski yaratıyordu.a

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