En küçük hasta... Hamam böceğini böyle ameliyat etti

25.12.2019 13:16 - Güncelleme: 25.12.2019 13:20

Aslen Güney Amerika ormanlarında yaşayan bir tür olan Archimandrita hamam böceği, Krasnoyarsk’ta gerçek sevgi ve ilgiyi gördü.

Ciddi sağlık sorunları olan hamam böceğinin sahibi, yenisini almak daha az masraflı olacak olsa da, umudu kesmeyip evcil hayvanını veterinere götürdü.

Bölgedeki veteriner hekimler daha önce hiç böyle bir hastayla ilgilenmese de duruma kayıtsız kalmadı. Hamile olan hamam böceği bazı sorunlarla karşı karşıyaydı ve yavrularının geliştiği kozayı iç kısmına çekemiyordu ve kozanın dışarıda kalması enfeksiyon riski yaratıyordu.a