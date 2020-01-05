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Yaşam

En nadir kuş türlerinden ’alaca çinte’ 4 yıl sonra ilk kez görüntüledi

En nadir kuş türlerinden ’alaca çinte’ Zonguldak'ta 4 yıl sonra ilk kez görüntüledi

IHA05.01.2020  12:16 - Güncelleme: 05.01.2020  12:16
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Kozlu ilçesinde alaca çinte (Plectrophenax nivalis) kuşunu fotoğrafladı. 2016 yılından bu yana ilk kez görülen alaca çinte, Zonguldak’ta görülen 308. kuş oldu. Kuşun fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırınca, çok sayıda kuş gözlemcisi Zonguldak’a geldi.

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu’da mevkisinde alaca çinte türünde kuş fotoğraflandı. Atasoy’un çektiği fotoğraf sosyal medyada ve kuş gözlemcilerinin platformlarında paylaşıldı. Bunun üzerine Türkiye’nin dört bir yanındaki kuş gözlemcileri harekete geçti. Fotoğrafı çekilen tür, Türkiye’den kaydı verilen ancak en en nadir türlerden biri olan alaca çinte kuşu oldu. En son 2016 yılında görülen kuşun; fotoğraflandığı haberini alan çok sayıda gözlemci Zonguldak’a geldi. Fotoğrafın çekildiği bölgede saatler süren arama olumlu sonuçlandı. Türkiye’de en fazla kuş türü görmüş olan iki gözlemci; Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir tarafından kuş tekrar bulundu. Bunun üzerine gözlemciler kuşu görme ve fotoğraflama fırsatı yakaladı.

ZONGULDAK İÇİN YENİ TÜR

Zonguldak Kuşları kitabının yazarlarından Prof. Dr. Dr. Mustafa Sözen’in yaptığı açıklamaya göre fotoğraflanan alaca çinte, Zonguldak için yeni bir kuş türü olarak tespit edildi. Bu kayıtla birlikte kentin belirlenen kuş türü sayısı da 308’e yükseldi. Türkiye’de kaydı verilen kuş türü sayısı ise 487 olarak biliniyor. Zonguldak’ın kuş türleri bakımından zengin olması gözlemcileri de heyecanlandırıyor. Öte yandan alaca çinteyi fotoğraflayan Tuğrul Atasoy, kısa sürede çok sayıda tebrik aldı.

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