En uzun ömrün sırrı Gölköy’de

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından ‘Türkiye’nin Yaşlanma Atlası’ çıkarıldı. Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında Ordu’nun Gölköy ilçesi de yer aldı. Türkiye’de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy’de ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından, ilçede bilimsel araştırmalar başlatıldı. İlçedeki kabristandaki mezarlıkta yer alan mezar taşları da ölüm yaşı oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.

ORGANİK BESLENİYORUZ

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, ilçede yaşayanların tabiat ve coğrafi güzelliklerden etkilendiğini; yoğurt, süt, yumurta, fındık gibi organik besinlerle beslenip, kültürel olarak aileler arasındaki bağlılığın da mutluluk sağladığını, bu şekilde ömür uzattığını belirtti. 78 yaşındaki Mehmet Usta, yetiştirdikleri organik ürünlerden yiyerek sağlıklarını koruduklarını söyledi. Akrabalarının hep ilerlemiş yaşlarda hayata veda ettiklerini kaydeden 83 yaşındaki Naile Yıldız ise şöyle konuştu: “Süt, yoğurt, yumurta yiyorum. Bahçemizde kara lahana, fasulye, salatalık, kabak yetiştiriyoruz. Fındığımız oluyor, kırıp sobada kavurup yiyoruz. Buralarda herkes kendi yiyeceğini yetiştiriyor.”