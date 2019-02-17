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Endonezyalılar Türk okçuluğunu sevdi

Endonezyalılar, geleneksel Türk sporu ve savaş sanatlarına yoğun ilgi gösteriyor.

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Endonezya’dan gelen davet üzerine bu ülkeye ders vermeye geldiğini söyleyen Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Erkekoğlu, Endonezya Atlı Okçuluk Birliği aracılığıyla Padang bölgesinde 36 kişiyle yaptıkları eğitimlerde, okçuluk, kılıç ve mızrak kullanma teknikleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi ve ekledi: “Geleneksel Türk sporu ve savaş sanatlarına karşı giderek artan bir ilgi var. Yaptığımız talimlerde çok yetenekli insanlar olduğunu gördüm. Yapamaz dediğim kişilerin bile çabucak kavradığını gördüm.”  

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