İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Engelli adamı sokak ortasında vuran şahıs komşusu çıktı

Adıyaman’da sokak ortasında engelli adamı başından vurarak öldüren şahıs yakalandı. Cinayet zanlısı ölen şahsın eski komşusu çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi’nin yanına yaklaşan Mehmet T. (69), eski komşusu olduğu öğrenilen Elçi ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak ateşledi. Elçi’yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Elçi, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elçi’yi sokak ortasında öldüren Mehmet T’yi Adıyaman-Gölbaşı karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Maduro'yu tanımaya devam edecekler

Maduro'yu tanımaya devam edecekler

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Antalya adayları

İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Antalya adayları

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA