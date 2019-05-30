Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü.
- AA
Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E, henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü.
Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü.
Yaralanan bebek, çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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