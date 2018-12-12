Engelli çocuk annelerine mola  

Bakımları diğer çocuklara göre daha zor olan engelli çocuklara sahip anneler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Engelsiz Çocuk Evi sayesinde gün içinde çocuklarını buraya bırakarak işlerini yapıp kendilerine vakit ayırabiliyor. Engelsiz Çocuk Evi, engelli çocuklara eğitim ve eğlenceyi bir arada sunarken annelerine de büyük kolaylık sağlıyor.

KIZIM HER ŞEYİ BURADA ÖĞRENDİ

Servisle evlerinden alınan kimi otizmli kimi down sendromlu özel çocuklar, burada gönüllerince vakit geçiriyor. Çocuklar, öğretmenlerin gözetiminde oyun odalarındaki top havuzunda ve trambolinde doyasıya eğleniyor. Yemeklerini de burada yiyen öğrenciler, isterlerse uyku odalarında uyuyabiliyor. Çocuklara öğretmenleri tarafından günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler kazandırılırken eğitimlerine de katkı sunuluyor. Otizmli 8 yaşındaki Ayşe Nisa’nın annesi Serap Bostan “Kızım kaşık, bardak tutmayı bilmiyordu, tuvalet eğitimi yoktu. Hepsini burada öğrendi. Çocuğum burada mutlu olduğu için ben de mutluyum” diye konuştu.