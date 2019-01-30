Engelli DJ'ye Sabancı desteği

Ülkemizi başarıyla temsil eden ve aldığı madalyalarla göğsümüzü kabartan Aydın’ın kendisine olan hayranlığını öğrenen Sabancı, Turquilla Müzik Stüdyoları’nda milli yüzücü ile görüştü. Aydın’ın müziğe tutkusunu ve Dj olmak istediğini öğrenen Sabancı, gönüllü olarak eğitim vermeyi kabul etti. Sabancı “İşin teori kısmının sonunda kendisini yurt içi ya da yurt dışındaki sahnelerimde de ağırlamak istiyorum. Birlikte neler başaracağımızı herkes görecek. Muhammed kendine inanıyor. Ben de ona inanıyorum” ifadelerini kullandı. Aydın ise “Bu zamana kadar hedeflerime ulaşmak için karşıma çıkan tüm engelleri aştım. Bundan sonra da bu böyle olacak. Hayatın ve başarı arzusunun önünde durabilecek bir engel tanımıyorum” diye konuştu.