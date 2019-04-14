Engelli genç kız, evde çıkan yangında öldü

Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde dün gece Remzi Kırcı'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde Remzi Kırcı'nın bedensel engelli kızı Neşe Kırcı'nın mahsur kaldığı söylendi. İtfaiye ekipleri içeri girerek dumandan etkilenen Neşe Kırcı'yı dışarı çıkardı. Neşe Kırcı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Oturma odasında bulunan televizyonun devrildiği, yangının de bu nedenle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.