Engelli milli atleti plajdan kovdular

Antalya Konyaaltı’ndaki bir otelde kampta bulunan işitme engelli milli atlet Yasin Süzen ve antrenörü Salih Öztürk, 29 Mayıs’ta otelin önündeki plajdan denize girmek istedi. Özel işletmeciye ait plajdaki şezlongların arasına havlu serip güneşlenen Salih Öztürk ve Yasin Süzen’e görevliler plajın ücretli olduğunu söyledi. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı Antrenörü Salih Öztürk, o anları şöyle anlattı: “Şezlongu kullanmadığım için ücret ödemeyeceğimi belirttim. Bana başka bir alan gösterdiler. Benden sonra plaja giden Yasin de şezlongun arasına havlusunu serince görevliler gelip para istedi. Yasin, ‘Kumda yatıyorum neden para vereyim, seni anlamıyorum’ dedi. Sporcunun işitme engelli olduğunu anlayan çalışan, otelin güvenlik görevlisiyle konuşup ayrıldı.”

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sahil kullanımının kısıtlanmasına tepki olarak polise giderek şikayetçi olan Öztürk, “Sahili herkes kullansın. Tapusu varsa işletme kullansın. Yabancı bir ülkede değiliz ki. Yapılanlar düzeltilsin diye şikayetçi olduk” dedi.

İşaret dili bilmediği için sorun olmuş!

Plajın şehit yakınları, gazi ve engellilere açık olduğunu belirten işletmeci Enbiya Baki, “Personelimizin işaret dili bilmemesinden kaynaklı yanlış anlaşılma olmuş” diye konuştu. Baki, Konyaaltı Sahili’nin giderlerinin karşılanması için yüzde 9’luk kısmının işletmelere kiralandığını da belirtti.

(Akşam)