20.12.2019 14:56 - Güncelleme: 20.12.2019 17:00

Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda çekilen görüntülerde, bir öğretmen kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtilen öğrenciyi hem hırpalıyor hem de bir şeyler fırlatıyor.

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntüler, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İşte izleyenlerin yüreğini sızlatan o görüntüler...

Görüntülerin neden olduğu infialin ardından, öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. MEB'in açıklaması şöyle: "Ankara’da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."