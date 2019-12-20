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Yaşam

Skandal görüntüler! Öğretmen engelli öğrenciye böyle şiddet uyguladı

Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda, birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrenciyi darp eden bir öğretmene ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntüler, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

20.12.2019  14:56 - Güncelleme: 20.12.2019  17:00
Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda çekilen görüntülerde, bir öğretmen kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtilen öğrenciyi hem hırpalıyor hem de bir şeyler fırlatıyor.
 
Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntüler, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. 
 
İşte izleyenlerin yüreğini sızlatan o görüntüler...
 
 
Görüntülerin neden olduğu infialin ardından, öğretmenin açığa alındığı bildirildi.
 
MEB'DEN AÇIKLAMA
 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. MEB'in açıklaması şöyle: "Ankara’da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."
 

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