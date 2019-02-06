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Engelliler ekranda herkesle aynı anda bilgiye ulaşacak 

Sesli Betimleme Derneği Başkanı Kenan Önalan, televizyonların görme engelliler için sesli betimlemeli, işitme engelliler için işaret diliyle detaylı alt yazıyla hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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RTÜK ile yaptıkları “Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı”nın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Önalan “RTÜK ile güzel sonuçları olan bir çalıştay yaptık. Yönetmeliğin 1-2 ay içinde çıkmasını bekliyoruz. Yönetmelik çıkınca televizyonlar görme engelliler için sesli betimlemeli, işitme engelliler için işaret diliyle detaylı alt yazıyla hizmet verecekler. Birçok görme ve işitme engelli rahatça televizyon izleyebilecek. Bu çalışma bizim için çok değerli ve anlamlı olacak. Ana haberden gündüz kuşağı programlara, dizilere kadar geniş alanı kapsayacak. Böylece görme ve işitme engelliler herkesle aynı anda bilgiye ulaşmış olacak” diye konuştu. 

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