Engelsiz 112 Acil

Böylece, işitme engelli vatandaşların acil durumlarda 112 ile iletişime geçebilmek ve ambulans talep etmek, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden randevu alabilmek, gibi amaçlarla akıllı mobil cihazlarına indirdikleri ESİM uygulaması rahatlıkla kullanılabilecek. Telefon hatlarında internet kullanım kapasitesinin bulunmaması veya bu kapasitenin yeterli olmaması gibi durumlarda görüşmeler kesilmeyecek. Kurul kararı, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.