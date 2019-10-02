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Engelsiz cami engelsiz ibadet

Diyanet İşleri Başkanlığınca engellilerin, tuvalet, abdest alma yeri, rampa ve asansör gibi fiziki ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen cami sayısı 19 bin 923’e yükseldi. 

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Diyanet İşleri Başkanlığınca, engellilerin, tuvalet, abdest alma yeri, rampa ve asansör gibi fiziki ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen cami sayısı 19 bin 923’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde özellikle 2012’den beri “Engelsiz cami, engelsiz ibadet” yaklaşımıyla yürütülen yeniden düzenlenme çalışmaları devam ediyor. İlk etapta her il ve ilçede en az bir caminin bütün engelli gruplar göz önünde bulundurularak yeniden inşa edildiği çalışma kapsamında her camide engellilere uygun tuvalet, abdest alma yeri, rampa veya asansör yapılması hedefleniyor. 

YÜZDE 20’Sİ TAMAMLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak “19 bin 923 camimiz engelli erişimine uygun. Cami sayımızı 90 bin kabul edersek yüzde 20 civarlarında. Engelli erişimi için standartlara uygun rampa bulunan 13 bin 768, abdest alma yeri bulunan 7 bin 491, asansör olan 860 ve işaret dili ile hutbe okunan 48 cami var. Bu sayı artacak” dedi. 

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