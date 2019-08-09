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Engelsiz oyuncaklar yüz güldürdü

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Ahşap Oyuncak atölyesi kursiyerleri, hem sosyalleşip hem para kazanıyor. Kursiyerler 6 ayda kendi ürettikleri trenlerden 2 bin adet sattı. 

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Evinden çıkamayan engellilerin hayata aktif katılımını sağlamak ve sosyalleşmesi amacıyla hizmet sunan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yaz mevsiminde de ara vermeden eğitim vermeye devam ediyor. Engelliler Sarayı’nın en aktif sınıflarından biri de bedensel ve zihinsel engel grupların kurs aldığı Ahşap Oyuncak Atölyesi. 

HEDEF 100 BİNİ AŞMAK

35 kişiden oluşan sınıfta kursiyerler ahşap oyuncak yaparak psikolojik tedavi görüyor, öz güven gelişimini sağlıyor hem de meslek sahibi olup para kazanıyor. Her sabah önlüklerini giyen kursiyerler, hocalarının kendilerine öğrettiği bilgilerle ve kendilerindeki yetenekle ahşapları oyuncağa dönüştürüyor. El ve göz koordinasyonunu sağlayan engelliler, kılıçtan kedi evine bastondan biblolara kadar her türlü oyuncağı rahatlıkla yapabiliyor. Bugüne kadar en çok satan ürünlerin başında ise minik tren geliyor. 6 ay önce yapımına başlanan trenden bugüne kadar 2 bin adet satılması da bu başarıyı gözler önüne seriyor. Trenin çok satmasıyla büyük moral toplayan engelliler, satışı daha çok artırmak için tren üretimine yöneldi. Öğrencilerden kimi vagonları kimi tekerlerini yapıyor. Azimli oldukları görülen kursiyerlerin hedefi 100 bini aşmak. 

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